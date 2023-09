Heute globaler Klimastreik „Fridays for Future“-Demonstration sorgt für Verkehrseinschränkungen in Potsdam

Die Potsdamer Gruppe von Fridays for Future ruft anlässlich des globalen Klimastreiks am heutigen Freitag zum Protest auch in Potsdam auf. „Ein Hitzerekord jagt den nächsten, Fluten, Feuer - lauter Klimakatastrophe jagen einander“, kündigte die Initiative im sozialen Netzwerk Twitter (X) an. Man wolle „gemeinsam für sozialgerechte Klimapolitik“ auf die Straße gehen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brandenburger Tor. Zudem wurden Zubringer-Demos angekündigt. Auf fünf Routen werden Teilnehmende des Klimastreiks per Fahrrad zum Startpunkt unterwegs sein.

Wie die Polizei mitteilte, ist wegen der Demonstrationen im gesamten Stadtbereich zwischen 13.00 und 14.30 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Das gilt auch für den Bus- und Bahnverkehr. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende müssen sich ebenfalls auf kurzzeitige Einschränkungen einstellen. Besonders betroffen ist der Bereich zwischen dem Platz der Einheit, der Charlottenstraße und dem Vorplatz des Brandenburger Tors.

Bundesweit ruft Fridays for Future am Freitag zu Aktionen auf. Man fordere in Deutschland vor allem einen beschleunigten Ausbau Erneuerbarer Energien sowie eine Mobilitätswende. Unterstützt wird der Aufruf auch von der Initiative Parents for Future.