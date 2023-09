Großdemo von „Fridays For Future“ in Berlin Wo am Freitag wegen Klimastreik mit Stau zu rechnen ist

Um 12 Uhr startet am Freitag eine Großdemo der Klimabewegung „Fridays For Future“, wie die Gruppe ankündigte. Die Polizei rechnet mit 10.000 Teilnehmern.

Ausgangspunkt des Protests ist das Brandenburger Tor am Platz des 18. März. Von dort wollen die Demonstranten durch das Regierungsviertel ziehen. Die Route verläuft über die Ebertstraße, die Behrenstraße, die Friedrichstraße, die Reinhardtstraße, die Yitzhak-Rabin-Straße und die Straße des 17. Juni. Startpunkt ist um 12 Uhr.

Doch bereits am Vormittag müssen Autofahrer auch an anderen Stellen in der Stadt mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Grund dafür sind mehrere Zubringer-Demos, wie etwa eine Fahrradkolonne und andere kleine Protestmärsche auf dem Weg zum Brandenburger Tor.

Bereits am Vormittag Verkehrseinschränkungen

Nach Angaben von „Berlin4Futur“, dem Veranstalter der Fahrraddemonstration, startet die Kolonne bereits um 9.30 Uhr an der Wuhlheide. Der Protest richtet sich auch gegen den Weiterbau der A100. Die Polizei rechnet mit etwa 100 Teilnehmern.

Alle Zubringer-Demos am 15. September im Überblick 9.30 Uhr von der Straße An der Wuhlheide in Oberschöneweide (Fahrraddemo)

11 Uhr vom Karlplatz in Mitte

11 Uhr von der TU an der Straße des 17. Juni (Charlottenburg)

11 Uhr vom Naturkundemuseum an der Invalidenstraße (Mitte)

Von der Spindlerfelderstraße soll es dann über die Puschkinallee gehen. Um 10.40 Uhr wollen die Demonstranten dann den Köllnischen Park unweit der Spree erreichen. Von dort soll es dann zum Monbijouplatz und schließlich zum Brandenburger Tor gehen. Dort wollen die Demonstranten um 11:45 eintreffen.

Vom Karlplatz in Richtung Brandenburger Tor

Um 10.30 Uhr soll es einem Bericht der Berliner Morgenpost zufolge außerdem eine Zubringer-Demonstration am Karlplatz in Berlin-Mitte geben. Sie verläuft über die Kronprinzenbrücke durch das Regierungsviertel in Richtung Brandenburger Tor.

Weitere Zubringer-Demos

Auch von der Technischen Universität wollen sich Demonstranten am Freitag auf den Weg zum globalen Klimastreik am Brandenburger Tor machen. Sie starten um 11 Uhr und ziehen über die Straße des 17. Juni.

Ebenfalls um 11 Uhr startet auch eine sogenannte Schulzubringer-Demonstration vom Naturkundemuseum. Sie nehmen den Weg Richtung Brandenburger Tor unter anderem über die Marschallbrücke.

Die Groß-Demo ist Teil eines globalen Klima-Streiks. Wie die Klimabewegung mitteilte, soll es am Freitag „in Hunderten Städten in ganz Deutschland und international“ Aktionen geben. Von den Straßenblockaden der „Letzten Generation“ hatte sich der Berliner Sprecher von „Fridays For Futur“ deutlich distanziert. Er kritisierte die Klebe-Aktionen, stattdessen brauche es sichtbare Mehrheiten.