Hauptbahnhof Potsdam Auto am Wasserturm ausgebrannt

In der Nacht zu Donnerstag ist am Potsdamer Hauptbahnhof ein Auto in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Zeugen gegen 2.20 Uhr am Wasserturm einen Knall gehört, den Brand gesehen und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Mercedes voll in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes. Die Beamten vor Ort nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts eines Brandstiftungsdelikts auf. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht geschätzt werden.