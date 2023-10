Potsdams Wasserturm eröffnet später Verzögerungen beim Ausbau des Restaurants

In den Wasserturm am Potsdamer Hauptbahnhof zieht nach langem Leerstand wieder Leben ein. Nach einem Umbau soll es bald wieder eine gastronomisches Angebot am Südausgang der Bahnhofspassagen geben. Allerdings wurde die Eröffnung verschoben. Die Deutsche Bahn hatte den Turm im Frühjahr per Höchstgebot an einen Potsdamer Gastronomen verkauft.

Im 23,5 Meter hohen Turm ist eine Filiale des bekannten Restaurants PiPaSa (Pizza, Pasta, Salat) von Mohamad El Sleiman entstanden. Im Turm soll zukünftig schon morgens um 8 Uhr geöffnet werden, um Kaffee zu verkaufen. Allerdings gibt es beim Umbau im Turm Verzögerungen. „Beim Ausbau lief etwas schief“, sagt Matthieu Hobusch vom PiPaSa. Einige Arbeiten müssten deshalb neu gemacht werden.

Ursprünglich sollte schon im September eröffnet werde. Jetzt soll es im November so weit sein. Ein Datum könne er aber noch nicht nennen, sagt Hobusch. Sobald es bekannt sei, werde auf einem Plakat am Turm der Eröffnungstag beworben. Dort steht jetzt zu lesen, das PiPaSa eröffne „bald“.

Der unter Denkmalschutz stehende Wasserturm aus dem 19. Jahrhundert stand seit seiner Nutzung als Bistro schon einige Jahre leer, bevor er weiterverkauft wurde. Die Gaststätte befindet sich im Erdgeschoss, das samt Terrasse etwas tiefer als der Platz vorm Bahnhof liegt. Im Obergeschoss des Turms befinden sich Küche und Sanitäranlagen. Zwei weitere Geschosse darüber will das PiPaSa künftig auch nutzen. Dafür müsste aber eine Außentreppe als zweiter Fluchtweg gebaut und ein Bauantrag gestellt werden. „Wir befinden uns dazu in Gesprächen mit dem Denkmalschutz“, sagte Hobusch.

Das PiPaSa in der Friedrich-Ebert-Straße ist wegen seiner günstigen Preise vor allem bei jungen Leuten beliebt. Geöffnet ist dort täglich bis 1 Uhr, am Wochenende bis 4 Uhr.