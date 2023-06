In der S-Bahn von drei Männern ausgeraubt Überfall in Potsdam auf 18-Jährigen

Am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es in der S-Bahn S7 in Richtung Potsdam Hauptbahnhof zwischen den Bahnhöfen Griebnitzsee und Babelsberg zu einem Überfall auf einen 18-Jährigen. Nach Angaben der Polizei wurde der Jugendliche von drei unbekannten Männern körperlich angegriffen und ausgeraubt.

Demnach wurde der 18-Jährige geschlagen und dabei leicht verletzt. Die Männer, die zwischen 20 und 25 Jahren alt gewesen sein sollen, nahmen dem Geschädigten Schmuck und eine Musikbox ab. Die Täter stiegen anschließend am Bahnhof Babelsberg aus und verschwanden in unbekannte Richtung. Der Raubüberfall wurde erst später bei der Polizei angezeigt.

Ob es Zeugen der Tat gibt, sei unbekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag den PNN. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.