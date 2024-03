Seit dem frühen Freitagmorgen bestreikt die Gewerkschaft Verdi den Nahverkehr in Potsdam. Bis zum Samstagmorgen sollen alle Straßenbahnen im Depot bleiben, Fähren legen ebenfalls nicht ab – einige Buslinien des Verkehrsbetriebs in Potsdam (ViP) sind in Brandenburgs Landeshauptstadt aber unterwegs (welche Busse fahren, lesen Sie hier).

Der ViP macht darauf aufmerksam, dass es auch zu Betriebsbeginn am frühen Samstagmorgen noch zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des ViP unter www.vip-potsdam.de sowie in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.vbb.de/fahrinfo oder der VBB-App „Bus & Bahn“. Die Kundenzentren des ViP sind am Freitag geöffnet.

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt am Freitag in allen Bundesländern außer Bayern den öffentlichen Personennahverkehr. Mit dem koordinierten Vorgehen soll der Druck auf sämtliche Arbeitgeber, mit denen derzeit verhandelt wird, erhöht werden. Der Zugverkehr ist nicht betroffen.

In Brandenburg will Verdi 20 Prozent - mindestens aber 650 Euro monatlich - mehr für die Beschäftigten im Nahverkehr herausholen. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. In dem Bundesland betrifft der Tarifkonflikt Verdi zufolge 15 kommunale Verkehrsunternehmen mit insgesamt rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bundesweit wirkt sich die Tarifrunde laut Gewerkschaft auf mehr als 130 kommunale Unternehmen und rund 90.000 Beschäftigte in den Städten und Landkreisen aus.

Zu dem Warnstreik ruft neben Verdi auch die Klimabewegung „Fridays for Future“ auf. Verbunden damit ist ein bundesweiter Klimastreik, der in Potsdam am Freitag um 12 Uhr am Alten Markt stattfindet. Hier soll eine Petition der Allianz #Wirfahrenzusammen an Politiker übergeben werden. Dort ist um 12.30 Uhr auch eine Kundgebung aller zwölf in Brandenburg streikenden Nahverkehrsbetriebe geplant. (mit dpa)