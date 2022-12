Kriminalität an Weihnachten in Potsdam Terassentür aufgebrochen, Motor abgesägt

Über die Feiertage haben sich Einbrecher und andere Kriminelle offenbar zurückgehalten: In Potsdam und Umgebung kam es laut Polizeidirektion West bloß zu einigen wenigen Diebstahl- und Einbruchsdelikten. Ein Fall ereignete sich noch kurz vor Ladenschluss an Heiligabend: Um die Mittagszeit betraten vier Männer einen Handyladen in der Dortustraße. Ein Krimineller lenkte den Verkäufer ab, seine Komplizen entwendeten insgesamt vier Mobiltelefone im Gesamtwert von 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bootsmotor abgesägt

Etwas ausgefallener war ein Diebstahl, der sich zwischen dem 24. und dem 25. Dezember am Lustgartenwall in der historischen Innenstadt ereignet hat: Die Diebe verschafften sich zunächst unberechtigt Zugang zum Gelände eines Angelvereins. Dort sägten sie den Außenbordmotor eines anliegenden Bootes ab. Laut dem Geschädigten liegt der Schaden bei über 10.000 Euro.

Glück im Unglück hatte ein Kioskbesitzer in der Brandenburger Vorstadt: Zwei Männer hatten in der Nacht auf Sonntag versucht, in den Kiosk einzubrechen, sind dabei jedoch von einem Zeugen beobachtet worden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Einbrecher vom Tatort. Die Polizei sicherte Beweise, darunter auch Videoaufnahmen, und fertigte eine Anzeige.

Weniger erfreulich war die Heimkehr für einen Mann aus Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). In der Nacht zu Montag stellte er fest, dass Unbekannte die Terassentür seines Einfamilienhauses aufgehebelt und Schmuck sowie Bargeld entwendet hatten.

Unterm Strich sei es aber aus polizeilicher Sicht eine ruhige Festtagszeit gewesen: „Die Lage war angenehm überschaubar“, sagte ein Sprecher der PD West den PNN. Die Zahl der Einbruchsdelikte an den Feiertagen sei allerdings schon in der Vergangenheit merklich zurückgegangen.

Zur Startseite