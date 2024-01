Landhaus Adlon in Potsdam Ort für rechte Treffen bereits seit Jahren

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat angesichts der Berichte über ein rechtes Geheimtreffen im Landhaus Adlon am Lehnitzsee im Potsdamer Ortsteil Neu Fahrland den Brandenburger Verfassungsschutz in die Hauptausschuss-Sitzung am Mittwoch eingeladen. „Wir fordern dringend Klarheit über die erhobenen Vorwürfe gegen das Potsdamer Unternehmen und dessen Umfeld, denn sie sind ungeheuerlich“, sagte Schubert.