Mythos Warenhäuser Wie Karstadt das Einkaufen in Potsdam beeinflusste  

Zwei Warenhäuser prägten das Gesicht der Brandenburger Straße vor mehr als 100 Jahren und veränderten das Einkaufen. In Kürze wird Potsdam mit Karstadt wohl bald sein letztes großes Kaufhaus verlieren – Ende August soll es schließen. Das Potsdam-Museum lud am Freitagabend zum Vortrag mit dem Titel „Ein Mythos am Ende? Die Potsdamer Warenhäuser“ ein.