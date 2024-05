Nach Großbrand auf dem Brauhausberg Potsdams alter Landtag dient nun als Filmkulisse

Der ausgebrannte frühere Landtag auf dem Brauhausberg dient nun als Filmkulisse. Eine Sprecherin von Studio Babelsberg bestätigte den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) auf Anfrage, dass das Areal derzeit für eine Co-Produktion genutzt werde, an der man beteiligt sei. Details nannte sie nicht. Das Studio setzt bei internationalen Projekten stets auf äußerste Diskretion, damit etwa keine Informationen über die Filme vorab bekannt werden oder Fans während Drehs am Set auftauchen. Am Mittwoch fanden vor Ort Dreharbeiten statt.

Für Kulissen mit Feuerschäden dürfte im Studio Bedarf bestehen. Nach längerer Pause sind aktuell zwei internationale Filme in Arbeit. Einer davon ist der Abenteuerstreifen „The Phonecian Scheme“ mit Bill Murray („Ghostbusters“) und Benicio del Toro („Sicario“), für den Regisseur Wes Anderson („Grand Budapest Hotel“) unlängst eine Rekordförderung von 10,4 Millionen Euro entgegennehmen konnte (PNN berichteten). Außerdem der Actionthriller „Control“ von Regisseur Robert Schwentke („Die Bestimmung“), unter anderem mit James McAvoy („Split“) und Julianne Moore („Die Tribute von Panem“).

Julianne Moore steht für die Studio-Babelsberg-Koproduktion „Control“ vor der Kamera. © dpa/Vianney Le Caer

Im vergangenen August hatte es in dem denkmalgeschützten Ex-Landtagsgebäude, im Volksmund wegen seiner Vergangenheit als Sitz der SED-Bezirksleitung auch „Kreml“ genannt, einen Großbrand gegeben. Die Polizei ging zuletzt von Brandstiftung aus. Das Feuer im Seitenflügel hatte dort den Dachstuhl und den darunter liegenden früheren Plenarsaal vollständig zerstört. Errichtet wurde das Gebäude ab 1899 als Offiziersschule.

Seit Jahren verspricht der Investor die Sanierung

Dem Vernehmen nach hat das Babelsberger Filmstudio den alten Landtag gleich für mehrere Monate angemietet. Vor den eigentlichen Dreharbeiten sollen notwendige Reinigungs- und Sicherungsarbeiten stattgefunden haben. Eigentümerin des alten Landtags ist die Sanus AG aus Berlin, die das gesamte Areal 2015 vom Land gekauft hatte – verbunden mit der bisher bloßen Ankündigung, das Gelände zu einem Wissenschafts-, Gewerbe- und Wohnstandort umzubauen.

Erst im Januar hatte die Firma, einmal mehr, einen Baustart für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Zuvor hatte es Kritik an offenkundig fehlenden Schutzvorkehrungen gegen Frost und Nässe gegeben. Schon seit Jahren läuft für die Sanus-Pläne ein Verfahren zur Baugenehmigung.

Das Feuer im früheren Landtag hatte es zuletzt selbst auf die Bildschirme geschafft – in einer Dokumentation im Fernsehsender DMax, die auch über die Internetplattform YouTube abrufbar ist. Darin wird gezeigt, wie gefährlich der Löscheinsatz für die Feuerwehr am 5. August 2023 war, wegen der massiven Ausbreitung des Feuers. Zunächst soll außerdem zu wenig Löschwasser zur Verfügung gestanden haben. Gezeigt wird auch der Einsturz des Daches – und wie sich Feuerwehrleute, die bereits im Gebäude waren, deswegen schnell in Sicherheit bringen mussten. Gefilmt wurde mit sogenannten Bodycams, die von Feuerwehrleuten getragen wurden.