Nach Tod des Kreml-Kritikers Kerzen und Blumen für Alexej Nawalny am Alten Markt in Potsdam

In Gedenken an den in Haft verstorbenen Alexej Nawalny wurden am Obelisk am Alten Markt am Sonnabend Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. Auf dem aufgestellten Schild stand „Alexej Nawalny murdered“, Alexej Nawalny ermordet.

Am Freitag wurde bekannt, dass der russische Kreml-Gegner in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion nach einem Spaziergang zusammengebrochen und gestorben war. Die Todesursache werde derzeit ermittelt.

Gedenken an Nawalny am Sonntag am Obelisk auf dem Alten Markt in Potsdam, im Hintergrund die Nikolaikirche.

Demonstrationen und Nachruf auf Nawalny

Am Sonntag protestierten in Berlin rund 450 Menschen vor der russischen Botschaft in Berlin gegen die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Bereits am Freitag hatten sich dort mehr als 1000 Menschen versammelt.

Am Freitagabend hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Nawalnys politische Leistungen hervorgehoben. „Mit großem Mut und menschlicher Stärke hat er in Russland für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie gekämpft“, sagte Woidke laut der Nachrichtenagentur dpa.

Aus diesem Antrieb heraus sei er 2021 sogar bereit gewesen, aus Deutschland nach Russland zurückzukehren – „wohl wissend, welchen tödlichen Gefahren er sich aussetzen würde“. Mit dem Tod Nawalnys verliere Russland eine wichtige Stimme. „Aber sie wird nicht verhallen.“ (mit dpa)