Nach Unfall mit Radfahrerin Autofahrer begeht Fahrerflucht in Potsdam

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen nach einem Unfall mit einer Radfahrerin Fahrerflucht begangen. Der Halter des Wagens wurde kurz danach ermittelt. Das teilte die Polizeidirektion West mit. Demnach wurde die Radfahrerin in der Brandenburger Vorstadt auf der Zeppelinstraße in Richtung Innenstadt gegen 6.45 Uhr von einem Auto überholt und bedrängt.

Um nicht zu stürzen, griff die 41-Jährige nach dem Seitenspiegel des Wagens, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin soll der Fahrer sein Auto beschleunigt haben. Die Radfahrerin fiel hin und verletzte sich leicht. Eine medizinische Behandlung war den Angaben zufolge nicht notwendig. Obwohl die Frau gestürzt war, fuhr der Autofahrer weiter. Er soll nun zum Unfallhergang befragt werden. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige in Verbindung mit einer Anzeige wegen Fahrerflucht auf.

In Potsdam werden Radfahrer:innen immer wieder in teils schwere Unfälle verwickelt. Erst im Dezember wurde ein Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, nachdem im November 2020 eine 75 Jahre alte Radfahrerin bei einem Abbiegeunfall tödlich verletzt wurde. Auch im Vorjahr kam es in der Stadt zu tödlichen Radunfällen.

