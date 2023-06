Nah am geplanten Projekt „Media City“ KW-Development zieht von Berlin in die Medienstadt Babelsberg

Der Projektentwickler KW-Development verlegt seinen Sitz von Berlin nach Potsdam. Wie das Unternehmen mitteilte, werden Büros im „Bogen Babelsberg“ bezogen. Das Unternehmen hatte das Gebäudeensemble selbst entwickelt.

KW-Development (KWD) ist besonders in der Medienstadt aktiv und plant auch die „Media City“ am Filmpark nach einem Entwurf von Stararchitekt Daniel Libeskind sowie das Wohnquartier in Beelitz-Heilstätten. KWD war auch verantwortlich für das Brunnenviertel in der Waldstadt und das Projekt „The Seven“.

Jan Kretzschmar, Geschäftsführer KW-Developmentvon der KW Development. © Andreas Klaer

„Die KW-Development ist tief mit Potsdam verwurzelt, viele Projekte sind in Potsdam und Brandenburg beheimatet und werden hier sehr gut angenommen“, sagte Jan Kretzschmar, geschäftsführender Gesellschafter. „Durch den Umzug sind wir direkt vor Ort für unsere Kunden und Interessenten, die Kollegen haben es nicht weit zu den Projekten in Potsdam, Teltow und Beelitz.“

Die KWD gelte nun als flächenmäßig größter Gewerbeentwickler Potsdams. Weitere Projekte des Unternehmens waren das „Bürohaus in der Medienstadt“ in der August-Bebel-Straße und der „Campus Babelsberg“. Hinzu kommen die Villen am Filmpark, eine Grundschule mit Hort, ein Parkhaus sowie das Bildungs- und Medienzentrum im „Studio Five“, das Sammlungsarchiv des Filmmuseums und der Filmuni und das Sammlungsgebäude für den Filmpark Babelsberg.

Im Büroensemble „Bogen Babelsberg“, das sich aktuell in der Fertigstellungsphase befindet, sind noch Flächen zur Anmietung verfügbar. Er sei in Potsdam aufgewachsen und fühle sich der Stadt sehr verbunden, sagte Kretzschmar. Die Medienstadt sei ein aufregender Standort, der sich zurzeit sehr dynamisch entwickle. Daran wolle KWD teilhaben.

Die KW-Development GmbH wurde 2012 von Jan Kretzschmar gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung ganzer Stadtquartiere spezialisiert. Seit Gründung hat KWD nach eigenen Angaben etwa 2000 Wohneinheiten entwickelt.