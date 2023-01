Neuanfang vertagt Potsdamer CDU muss Parteitag verschieben

Die Potsdamer CDU muss notgedrungen ihren für den 11. Februar angesetzten Parteitag absagen und um einen Monat verschieben. Nach PNN-Informationen teilte das der noch amtierende Kreischef Oliver Nill am Freitagabend der Partei mit.

Demnach sollen „durch äußere und innere Umstände“ für die Versammlung nötige Ladungsfristen und andere Auflagen nicht eingehalten worden sein, hieß es – das machte die Absage aus Sicht der Kreisspitze unumgänglich, damit der Parteitag und seine Ergebnisse nicht rechtlich anfechtbar sind. Ein neuer Termin soll nun möglichst zeitnah bekannt gegeben werden, wie es hieß.

Bei dem nun verschobenen Parteitag sollte der Nachfolger von Nill bestimmt werden. Als einziger Kandidat steht bisher der CDU-Stadtverordnete Wieland Niekisch fest, der die Partei schon einmal zwischen 1995 und 2008 geführt hatte, nach parteiinterner Kritik an einem Beratervertrag war er gegangen.

Der frühere Landtagsabgeordnete hatte am Freitagabend vor einer Woche bereits eine künftige Vorstandsmannschaft vorgestellt und seine Ambitionen öffentlich gemacht, die in den vergangenen Jahren dürftigen Wahlergebnisse der Union in Potsdam bei der Kommunalwahl 2024 deutlich verbessern zu wollen.

Der Potsdamer CDU-Kreisverband hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder als höchst zerstritten präsentiert, auch Nill hatte nach innerparteilichen Querelen um eine mögliche Finanzreform seinen Abschied vom Spitzenamt angekündigt.

