Neue Selbsthilfegruppe in Potsdam Anlaufstelle für ehemalige Wochenkrippenkinder

Unter dem Namen „Wochenkinder“ möchte eine neue Potsdamer Selbsthilfegruppe Anlaufstelle für all jene sein, die als ehemalige Wochenkrippenkinder den Austausch mit Gleichgesinnten suchen. Die Treffen finden jeden zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 13 Uhr im SEKIZ Potsdam in der Hermann-Elflein-Straße 11 statt und sollen dazu dienen, dass die Teilnehmer in einem offenen und unterstützenden Umfeld ihre Erlebnisse teilen, mögliche Auswirkungen auf ihre Entwicklung besprechen und gemeinsam nach Wegen der individuellen und kollektiven Bewältigung suchen können.

Weitere Informationen zu der Selbsthilfegruppe, die allen ehemaligen Wochenkrippenkindern offensteht, gibt es unter wochenkinder.de.