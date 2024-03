Die Stiftung Garnisonkirche will in der Potsdamer Nagelkreuzkapelle neben dem Turm der Kirche ab Juni ein Café einrichten. Erste Arbeiten sollen bereits im April beginnen, teilte die Stiftung am Sonntag mit.

Das Café mit französischem Flair soll der Potsdamer Gastronom Ralph Junick betreiben, der unter anderem die Genusswerkstatt am Filmmuseum ins Leben gerufen hat. „Es soll Quiches, Croques und eine feine Kuchen-Auswahl geben“, so Junick.

Für das neue Café sind Plätze im Innen- und Außenbereich geplant. Peter Leinemann, Verwaltungsvorstand der Stiftung Garnisonkirche, sagte: „Das Café wird die Aufenthaltsqualität auf der Freifläche hinter dem Turm erheblich verbessern.“ Man hoffe auf einen neuen Treffpunkt in Potsdams Mitte – „für Einheimische wie für Touristen“.

Das Café soll betrieben werden, bis die Nutzungserlaubnis der provisorischen Nagelkreuzkapelle an der Kirchturmbaustelle im Oktober 2025 ausläuft. Die Gottesdienste, die bisher dort abgehalten werden, sollen ab 1. April in der neuen Kapelle im Erdgeschoss des wiederaufgebauten Turms der Garnisonkirche stattfinden. Wann der restliche Turm mit Ausstellung und Aussichtsplattform zugänglich sein wird, ist noch unklar.