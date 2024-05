Pizza, Pasta und Salat im Turm PiPaSa eröffnet Standort am Potsdamer Hauptbahnhof

Drei bordeauxrote Schirme mit Kaffeewerbung schützen die Tische und Korbstühle vor zu viel Sonne. In einem Strandkorb und auf zwei Liegestühlen können es sich die Gäste gemütlich machen. Nach vielen Monaten, in denen sich der Ausbau immer wieder verzögerte, konnte das Potsdamer Unternehmen PiPaSa am 1. Mai seine Dependance am Hauptbahnhof im und zu Fuße des denkmalgeschützten Wasserturms eröffnen.

Etwa 50 bis 60 Plätze gibt es im Außenbereich. Dazu kommen Holzplätze auf den Stein-Traversen. Demnächst sollen dort noch kleine Holztische hinzukommen. Im Inneren des Turmes ist nur Platz für zwei Stehtische. Den übrigen Platz nehmen der Tresen mit seinen Auslagen und ein Getränkeschrank ein. Im ersten Stock ist die Küche mit Pizzaofen.

Frische Pizza aus dem Wasserturm. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Große Pläne für den Wasserturm

Im August vergangenen Jahren hatte Mohamad El Sleiman den 23,5 Meter hohen Turm aus hellem Backstein der Deutschen Bahn abgekauft. Dass nach drei Jahren Leerstand viel investiert werden müsste, war dem Eigentümer, der das PiPaSa in der Friedrich-Ebert-Straße betreibt, klar. Doch mit dem Denkmal sind noch weitere Hürden verbunden.

Inhaber Mohamad El Sleiman möchte die weiteren Etagen des Wassertums noch nutzen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Gern würde der Inhaber auch die beiden Obergeschosse nutzen, doch dafür ist aus Brandschutzgründen ein zweiter Fluchtweg erforderlich. Überlegungen, wo und wie dieser gebaut werden könnte, gibt es laut André Hobusch, Assistent der Geschäftsführung. Eine Außentreppe wäre möglich, ein Fahrstuhl oder eine Brücke zum Bahnhofsgebäude.

Doch ehe man die Pläne konkretisiert oder einen Bauantrag stellt, muss das Unternehmen mit dem Amt für Denkmalschutz klären, welche der drei Varianten erlaubt werden könnte. Man wolle alle erforderlichen Unterlagen für den Antrag möglichst noch in diesem Jahr erarbeiten.

Start mit der Schönwettervariante

Unabhängig davon ist man mit der Schönwettervariante erst einmal gestartet. Von 9 bis 23 Uhr, am Wochenende bis 1 Uhr ist der Laden geöffnet. Gebacken und zubereitet wird alles vor Ort.

Verweilen am Fuße des Wasserturms. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Ab 13. Mai startet auch der Lieferservice von hier aus. Das ist für Sleiman ein wichtiger Punkt. Man kann dann endlich Kunden in Babelsberg, Drewitz, in der Wald- und der Templiner Vorstadt beliefern ohne eine Brücke über die Havel nutzen zu müssen. „Das ist eine große Entlastung für unsere Hauptküche und verkürzt die Wartezeiten für unsere Kunden“, erklärt Hobusch.

Auch wenn jetzt alles rund um den Turm auf den Sommer ausgerichtet ist, macht man sich bei PiPaSa Gedanken, wie die Terrasse in der kalten Jahreszeit genutzt werden kann. Im Gespräch ist eine beheizbares Zelt.