PNN-Serie „Wählerwille“ : Friedhelm Blume: „Autoarme historische Innenstadt ist höchste Priorität“

Was erwarten die Potsdamerinnen und Potsdamer von den neuen Stadtverordneten? Was ist das wichtigste Problem in ihrem Kiez? Bis zur Kommunalwahl fragen die PNN täglich Menschen aus verschiedenen Stadtteilen.