PNN-Serie „Wahlweise“ „Das Internat der Sportschule muss dringend erweitert werden“

Ein Jahr vor der Kommunalwahl geben die PNN Potsdamer Vereinen, Projekten und Initiativen eine Plattform für ihre Anliegen und Wünsche an die Lokalpolitik. Heute: Karsten Ritter-Lang, Präsident des 1. FFC Turbine Potsdam.

Was ist das dringlichste Projekt/Anliegen für Ihren Verein?

Als reiner Frauenfußballverein mit einer langen und erfolgreichen Historie ist Turbine Potsdam vor die Situation gestellt, sich nachhaltig aufzustellen, um bei der zunehmenden Professionalisierung des Frauenfußballs Schritt zu halten.

Hierzu braucht es verlässliche Partner, damit der Verein sowohl strukturell als auch sportlich konkurrenzfähig bleibt. Diese Konkurrenzfähigkeit ist umso wichtiger, wenn man auch weiterhin jungen Mädchen und Frauen im Verbundsystem mit der Sportschule eine Perspektive im Leistungssport bieten will.

Die Serie 2024 werden bei der Kommunalwahl die Weichen für die Entwicklung Potsdams bis zum Ende des Jahrzehnts gestellt. In der Serie „Wahlweise“ geben wir Vereinen, Projekten und Initiativen eine Plattform für ihre Wünsche an die Lokalpolitik. Alle beantworten dieselben drei Fragen.

Und diese Perspektive ist elementar für Turbine, denn dieses System funktioniert nur als Scharnier. Ohne eine erfolgreiche erste Frauen-Mannschaft an der Spitze wird es kaum möglich sein, erfolgreiche Nachwuchsarbeit zu etablieren. Im Umkehrschluss braucht es aber auch einen erfolgreichen Nachwuchs, um langfristig erstklassigen Bundesligafußball zu betreiben.

Darüber hinaus trainieren in unserer Breitensportabteilung 120 Mädchen. Ihnen bietet Turbine ebenso eine Heimat und ermöglicht ihnen, in der Waldstadt einer sinnvollen Freizeitgestaltung nachzugehen.

Wie sollte Potsdams Lokalpolitik das unterstützen?

Politische Unterstützung führt zu einer breiten Wahrnehmung der Werte, für die der Verein Turbine Potsdam steht und kann Türen öffnen, die uns bei der Partnersuche helfen.

Was sollte die nächste Stadtverordnetenversammlung in ihrer fünfjährigen Legislatur mit höchster Priorität für Potsdam umsetzen?

Für uns als Verein sind zwei Punkte von zentraler Bedeutung. Zum ersten bedarf es der nachhaltigen Förderung der Sportstättenentwicklung und -ertüchtigung, zum zweiten ist in der Sportschule die Kapazität des Internats dringend zu erweitern, damit eine verlässliche Nachwuchsarbeit planbar geleistet werden kann.

Lesen Sie am Montag: Ortsgruppe des Verkehrsclub Deutschland (VCD)