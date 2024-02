Polizeibericht für Potsdam Eine Verfolgungsjagd, ein gestohlenes Auto und ein besonderer Unfall

Ein gestohlenes Auto, vier besondere Unfälle: Die Potsdamer Polizei hat am Sonntag drei unterschiedliche Fälle gemeldet. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) geben einen Überblick.

Verfolgungsjagd durch die Innenstadt

Ein 61-jähriger Mann ist mit einem Auto in der Innenstadt vor der Polizei geflüchtet und hat dabei am Samstagvormittag mehrere Unfälle verursacht. Der Fahrer habe sich gegen 10.30 Uhr einer Polizeikontrolle in der Brandenburger Vorstadt entzogen und sei „in rasantem Tempo und unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln durch die Innenstadt“ gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nachdem das Auto „mehrfach verunfallte“ und Bordsteine und Grünflächen überfuhr, sei der Mann trotz Widerstandshandlungen aus dem Auto von der Polizei geholt worden. Der „psychisch auffällige“ Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Auto in Berlin gestohlen worden war. „Hier machte der steckende Schlüssel den Diebstahl offenbar sehr einfach“, stellte die Polizei fest.

Bei Badbesuch Auto gestohlen

Während der Besitzer eines Skoda am Freitag ab 16.30 Uhr nichtsahnend seine Bahnen im Kiezbad Am Stern zog, hebelte ein bislang unbekannter Täter seinen Spind in der Umkleide des Bades auf. Neben diversen anderen Gegenständen wurde auch der Fahrzeugschlüssel des Autos gestohlen, wie die Polizei meldete. Der vor der Schwimmhalle abgestellte Skoda war nun leichte Beute. Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. „Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet und eine Strafanzeige aufgenommen“, hieß es weiter.

Duo verursacht Unfälle

In der Nacht zu Samstag hat ein junges Männer-Duo ohne Fahrerlaubnis die Polizei in Atem gehalten. Als Polizisten gegen 2.25 Uhr einen Audi am Hauptbahnhof kontrollieren wollten, fuhr dieser plötzlich in eine Seitengasse. Dort rangierte das Auto hin und her, rammte unter anderem eine Laterne. Dann flüchteten laut Polizei zwei Personen aus dem Wagen – sie wurden aber von der Polizei geschnappt. Die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer waren demnach abwechselnd gefahren und in Panik geraten, auch weil beide keine Fahrerlaubnis besitzen. Das Auto gehörte einem ihrer beiden Väter, sie hatten es für eine „Spritztour“ nutzen wollen. (mit dpa)