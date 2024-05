Potsdam bekennt Farbe Bündnis hat zwölf neue Mitglieder aufgenommen

Zwölf neue Mitglieder hat das Bündnis „Potsdam! bekennt Farbe“ am Donnerstag aufgenommen. Damit gehören ihm nun 73 Organisationen an. Entstanden ist die Initiative aus dem 2002 gegründeten „Lokalen Aktionsplan“, der sich für Toleranz und gegen Gewalt und Rechtsextremismus in Potsdam einsetzt.

Das Bündnis tritt ein für eine tolerante und weltoffene Stadtgesellschaft, die auf ein demokratisches und chancengleiches Miteinander setzt. Rechtsextremen und menschenfeindlichen Entwicklungen möchte das Bündnis aktiv und gewaltfrei entgegentreten. Unter dem Motto „Potsdam bekennt Farbe!“ standen so zum Beispiel viele Aktionen, wie etwa die gemeinsame Entwicklung der „Grünen Karte“ für Zivilcourage.

Zu den Mitgliedern gehören zivilgesellschaftliche sowie staatliche Organisationen und Institutionen, privatwirtschaftliche und städtische Unternehmen sowie demokratische Parteien und Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung.