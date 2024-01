„Potsdam bekennt Farbe“ ruft auf Menschenkette gegen Rechtsextremismus rund um den Landtag geplant

Das parteiübergreifende Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ plant für Samstag (3. Februar) eine weitere Aktion am Alten Markt. Unter dem Motto „Brandmauer gegen rechts“ sind die Potsdamerinnen und Potsdamer ab 13 Uhr aufgerufen, sich an einer Menschenkette rund um das Landtagsschloss zu beteiligen.

„Jetzt sind wir alle gefragt: Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, als Zivilgesellschaft ein solidarisches Miteinander zu verteidigen“, heißt es in dem Aufruf. Der rechten Normalisierung in Deutschland und Europa dürfe man nicht länger zuzuschauen, hieß es weiter. Der Aufruf wird seit Dienstag in den sozialen Netzwerken verbreitet.

Das Anti-Rechts-Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“, vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen, vereint zivilgesellschaftliche und staatliche Organisationen sowie Institutionen, privatwirtschaftliche und städtische Unternehmen und demokratische Parteien sowie die meisten Fraktionen der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Aktuell hat das Netzwerk rund 60 Mitglieder. Vorsitzender ist Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

Zu einer ersten Großdemo auf dem Alten Markt vor mehr als zwei Wochen waren, in Reaktion auf die bundesweit diskutierten Recherchen des Medienhauses Correctiv über ein aufgeflogenes Treffen von Rechtsradikalen, AfD-Mitgliedern und Werteunion-Anhängern im Landhaus Adlon in Neu Fahrland, rund 10.000 Menschen gekommen. Es handelte sich um eine der größten Demonstrationen in Potsdam seit der friedlichen Revolution 1989. Seitdem hat es in zahlreichen weiteren Städten Proteste gegen das Erstarken der AfD und Rassismus gegeben.

Ebenfalls für den 3. Februar riefen mehr als 160 Organisationen zu einer Demonstration in Berlin mit anschließender Menschenkette als „menschliche Brandmauer“ um das Bundestagsgebäude auf.