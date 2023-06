Potsdam kann Millionenzahlungen reduzieren Kompromiss soll Pflichteintritt für Sanssouci verhindern

Ist das der Durchbruch im verfahrenen Streit um Potsdams Millionenzahlungen an die Schlösserstiftung und den drohenden Pflichteintritt für Sanssouci? Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert und Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (beide SPD) haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Kern ist demnach, dass Potsdam seine jährlichen Zahlungen an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) von bisher einer Million Euro auf 800.000 Euro reduziert. Dazu kommt die Stiftung auch in anderen Streitfragen entgegen. Alle Eckpunkte will Schubert am Mittwoch (7.6.) den Stadtverordneten vorstellen.

Erste Details hat Kulturministerin Schüle gegenüber der „Märkischen Allgemeinen“ in einem Interview geäußert. Demnach müsse die Summe von 800.000 Euro verbindlich für die nächsten fünf Jahre zugesagt werden. Sie sei gegen einen Parkeintritt, so Schüle: „Es würde mein Stadtgefühl und das Stadtgefühl vieler maßgeblich verändern, wenn wir diese Lebensadern beschneiden. Etwa durch Kontrollen im Park oder die Schließung von Eingängen.“ Am Freitag tagt der Stiftungsrat, in dem die Eigner der SPSG sitzen - also neben Brandenburg das Land Berlin und der Bund - zum Thema.

Ich hoffe auf die Einsicht der Stadtverordneten, dass dieses großartige Erbe der Pflege bedarf. Das kostet Geld und daran sollte sich die Stadt im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) im Interview mit der MAZ

Es gebe bereits Signale von Grünen und Linken, dass sie dem Zuschuss zustimmen könnten, wenn er reduziert wird, so Schüle. Damit wäre die in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung bisher sehr wacklige Mehrheit für weitere Zahlungen an die SPSG sicher. Für die Stiftung sind bisher im aktuell stark defizitären Haushalt der Stadt nur noch einmal eine Million Euro im Jahr 2024 eingeplant - der gesamte Doppelhaushalt 2023/24 soll am Mittwoch im Stadtparlament beschlossen werden.

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). © Sebastian Gabsch

Über Monate hatte die Diskussion um die Millionenzuschüsse gedauert, vor allem weil die Linken nicht mehr so viel Geld wie bisher zahlen wollten. Dieser Linie hatten sich auch weite Teile der Opposition im Stadthaus angeschlossen. Doch ohne Zahlung würde ein Parkeintritt eingeführt, dafür hatte die Stiftung bereits ein Modell erarbeitet. Der Kern: Eine Tageskarte sollte drei, ermäßigt zwei Euro kosten, Jahreskarten 20 und zwölf Euro. Für Kinder und Jugendliche sollte der Eintritt frei bleiben, Tickets stichpunktartig kontrolliert werden.

Lösung für Nowawiese in Sicht

In ihren Verhandlungen haben Schubert und Schüle offenbar weitere Streitpunkte abgeräumt. So soll es eine Lösung für die bisher fehlenden Sanitäranlagen am Sportplatz Nowawiese am Babelsberger Park geben. Schüle sagte, man sei in Gesprächen mit dem Landesdenkmalamt, der Stadt Potsdam und der Stiftung. „Es könnte eine unterirdische Sanitäranlage mit einer Bepflanzung geben.“ Ziel sei eine Lösung, die der Sportnutzung und dem Denkmalschutz entspricht. „Dazu braucht es auf beiden Seiten nur Vernunft und Empathie.“ Zuletzt hatten die Stiftung und der kommunale Denkmalschutz jegliche Sanitärcontainer vor Ort abgelehnt - mit Verweis auf den Welterbeschutz des Babelsberger Parks.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). © Andreas Klaer,PNN,Tsp / Andreas Klaer

Kommen soll nun möglichst ein neuer Beirat für die Stiftung. Schüle sagte: „Ich wünsche mir einen Beirat, der sich nicht nur aus Vertretern der SPSG und der Stadt zusammensetzt, sondern auch aus Nutzern und Kooperationspartnern – und natürlich dem Freundeskreis der SPSG.“ Dort könnten Konflikte wie zur Nowawiese behandelt werden, „bevor sie hochkochen“. Auch könne der Beirat darüber sprechen, wie zugezogenen Potsdamern oder Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für den besonderen Wert dieser Gärten vermittelt werden kann - „und wie man gemeinsam Verantwortung dafür übernimmt“.

Die SPSG verhandele laut Schüle derzeit mit dem Potsdamer Stadtjugendring über eine Wiese im Park Babelsberg, die die Organisation als Modellprojekt für eigene Nutzungsideen von Jugendlichen zur Verfügung gestellt bekommen soll.