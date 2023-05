Potsdamer Müllposse Stadt will Wendestelle kaufen

Neue Bewegung in der Müllposse rund um die Langhansstraße: Die Stadt kündigte auf eine kleine Anfrage der SPD an, die Wendestelle auf dem Flurstück 318 erwerben zu wollen, die sich derzeit in Privatbesitz befindet. „Ein abschließendes Ergebnis zu einer möglichen Einigung liegt aktuell noch nicht vor“, sagte Stadtsprecher Markus Klier auf Nachfrage der PNN. Auch zum möglichen Kaufpreis konnte er keine Angaben machen.

Seit rund einem Jahr wird in der Langhansstraße von der Stadtreinigung Potsdam (STEP) der Plastik- und Papiermüll bei der Abholung mit dem Restmüll zusammengekippt, weil die Fahrzeuge der STEP am Ende der Straße keine Wendemöglichkeit haben.

Die größeren Fahrzeuge, die sonst auch Plastik und Papier abholen, dürfen dort nicht fahren. Auch das kleinere Fahrzeug für Rest- und Biomüll, das aktuell eingesetzt wird, darf dies nur mit einer Ausnahmegenehmigung, denn es muss rückwärts in die Langhansstraße fahren, obwohl wegen aktualisierter Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft ein Rückfahrverbot herrscht.

„Es fanden Gespräche statt“, antwortete die Stadt auf die Frage der SPD, ob man sich mit der Stiftung preußische Schlösser und Gärten (SPSG) auf eine Lösung verständigt hätte. Der SPSG gehört das am Ende der Straße liegende Mirbachwäldchen sowie ein auf dem Grundstück befindlicher Fußweg, den die STEP in der Vergangenheit immer wieder zum Wenden genutzt hatte. Um dies zu unterbinden, hatte die Stiftung im März 2022 einen festen Poller installiert.

Anstatt die Wendestelle zu kaufen, könnten die Müllfahrzeuge auch rückwärts in die Straße mit den rund 20 Häusern fahren, so wie dies laut einem Anwohner in den letzten 20 Jahren häufig passiert sei. Doch die Stadt möchte die Ausnahmegenehmigung nicht ausweiten, es handele sich „nur um eine temporäre Einzelfallentscheidung“, so Klier.