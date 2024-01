Potsdamer Radiosender mit Rechtsdrall Auffällige Nähe zum Landhaus Adlon und zur AfD

Das Landhaus Adlon am Lehnitzsee im Potsdamer Ortsteil Neu Fahrland ist zum Treffpunkt rechter und rechtsextremer Akteure geworden. Direkt neben der Villa, die als Hotel und Gästehaus genutzt wird, hat sich in der Straße Am Lehnitzsee 1 im März 2023 der Potsdamer Radiosender BHeins angesiedelt. Gibt es Verbindungen?