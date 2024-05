Potsdams Immobilienmarkt bricht ein Ein Viertel weniger Verkäufe, Angebot schrumpft weiter

Hohe Zinsen und immer weniger Angebote: Der Immobilienmarkt in Potsdam ist im vergangenen Jahr um knapp ein Viertel eingebrochen. Der Gesamtumsatz ging sogar um 46 Prozent auf 532 Millionen zurück. Das sagte Marco Jähne, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Potsdam, am Donnerstag bei der Vorstellung des Grundstücksmarktberichts für 2023.

Der Verkauf neu gebauter Eigentumswohnungen ging um 75 Prozent zurück. Nur 36 Verkäufe wurden abgewickelt. Das liege vor allem daran, dass kaum neue Angebote auf den Markt gekommen seien, sagte Jähne. Allein beim Weiterverkauf von Eigentumswohnungen sei die Vertragslage mit 387 Verkäufen konstant geblieben.

Marco Jähne ist Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Potsdam. © Andreas Klaer

Insgesamt 802 Verkäufe listet der Gutachterausschuss für 2023 auf, darunter 460 Wohnungsverkäufe (minus 23 Prozent), 217 bebaute Grundstücke (ebenfalls minus 23 Prozent), 63 Baulandflächen (minus 40 Prozent), 28 land- und forstwirtschaftliche Flächen (minus zehn Prozent) und 34 weitere Grundstücke (minus 23 Prozent). Zum Vergleich: 2018 gab es mit 1653 Verkäufen noch doppelt so viele Fälle wie im Vorjahr.

Preise auf dem Niveau von 2021

Immerhin konnten sich Kaufende über gesunkene Preise freuen. Für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Reihen- und Doppelhäuser sind die Preise auf das Niveau von 2021 gefallen. Dieses Segment, inklusive Villen, macht knapp drei Viertel der Verkäufe von bebauten Grundstücken aus. 14 Prozent betreffen Gewerbe- und Geschäftshäuser, nur sechs Prozent Mehrfamilienhäuser.

Der Gutachterausschuss Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Landeshauptstadt Potsdam ist ein Gremium mit zwölf ehrenamtlichen Mitgliedern. Sie sind Fachleute aus der Immobilienbranche. Vorsitzender ist seit diesem Jahr Marco Jähne. Der Ausschuss veröffentlicht einmal jährlich den Grundstücksmarktbericht, der auf den geschlossenen Kaufverträgen beruht. Außerdem werden jährlich die Bodenrichtwerte. Die Grundstücksmarktberichte für die Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg sind online abrufbar.

Die in der zweiten Jahreshälfte 2022 kräftig ansteigenden Zinsen hätten sich 2023 erstmals deutlich auf den Immobilienmarkt ausgewirkt, sagte Jähne. Bei den Immobilienpreisen sei nun das Niveau von 2021 wieder erreicht worden. Eine Prognose wolle er nicht abgeben. Die Entwicklung hinge davon ab, ob das Zinsniveau hoch bleibt und welche Summen Käufer bereit sind zu zahlen.

Nauener Vorstadt in Potsdam. Auch hochpreisige Immobilien wurden verkauft, darunter 14 sogenannte kleine Villen. © Andreas Klaer

Im Durchschnitt wurde 2023 für ein Eigenheimgrundstück 535 Euro pro Quadratmeter Bauland gezahlt. Für Einfamilienhäuser wurden im Durchschnitt 721.000 Euro, für Reihenhäuser 658.000 Euro, für Doppelhaushälften 496.000 Euro gezahlt. Der durchschnittliche Kaufpreis in Mehrfamilienhäusern lag bei 2015 Euro je Quadratmeter. Für Eigentumswohnungen wurden durchschnittlich 387.000 Euro gezahlt. Bei weiter verkauften Wohnungen lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 4200 Euro, bei neu gebauten Wohnungen war der Quadratmeterpreis mit 8100 Euro knapp doppelt so hoch.

Stabile Preise bei Reihenhäusern

Bei Reihenhäusern seien die Preise kaum zurückgegangen, sagte Jähne. Am teuersten war in diesem Segment ein sanierter Altbau in der ehemaligen Ruinenbergkaserne, der für 1,4 Millionen Euro den Besitzer wechselte. Für eine Doppelhaushälfte wurde mit ebenfalls 1,4 Millionen Euro der Höchstpreis in der Templiner Vorstadt erzielt.

23 Millionen Euro kostete die teuerste Immobilie, die 2023 in Potsdam verkauft wurde.

In Babelsberg Nord konnte ein Grundstück mit einem 1970 erbauten Haus den höchsten Quadratmeterpreis erzielen. Dort wurden 16.300 Euro für den Quadratmeter gezahlt. Der mit 2,5 Millionen Euro höchste Kaufpreis für ein Einfamilienhaus wurde am Campus Jungfernsee erzielt.

Auch einige hochpreisige Villen wechselten 2023 die Besitzer, darunter 14 sogenannte „kleine Villen“ mit bis zu 300 Quadratmetern Wohnfläche. Den Höchstpreis erzielte hier ein Neubau in der Berliner Vorstadt mit sechs Millionen Euro. Ebenfalls in der Berliner Vorstadt befindet sich ein sanierter Altbau, der als „große Villa“ für 7,5 Millionen Euro verkauft wurde. Höhere Umsätze zwischen 14 und 15 Millionen Euro erzielten die Verkäufe von Gebäudekomplexen in Krampnitz und Eiche. Der höchste Kaufpreis für eine Immobilie in Potsdam lag im vergangenen bei 23 Millionen Euro, der für ein Bürogebäude am Luftschiffhafen gezahlt wurde.

Die Umsätze auf dem Potsdamer Immobilienmarkt machen neun Prozent der landesweiten Umsätze aus. Dieser Wert sei nicht gesunken, so Jähne. Dies belege, dass auch in anderen Städten und Landkreisen die Verkäufe und Preise auf dem Immobilienmarkt zurückgingen. So gab es in Potsdam-Mittelmark mit 2185 Kauffällen 2023 ebenfalls 24 Prozent weniger Verkäufe auf dem Grundstücksmarkt als im Jahr davor.