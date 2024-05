Potsdams Oberbürgermeister unter Korruptionsverdacht Mehrheit für Abwahlantrag gegen Mike Schubert (SPD) steht

Der wegen der VIP-Ticket-Affäre in Bedrängnis geratene Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) steht vor dem vorzeitigen Ende seiner Amtszeit. Wie die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) am Donnerstagabend aus Kreisen mehrerer Fraktionen erfahren haben, ist ein seit mehr als zwei Wochen kursierender Abwahlantrag von der nötigen Mehrheit der Stadtverordneten unterschrieben worden.

Wie viele Kommunalpolitiker genau unterschrieben haben, blieb vorerst unklar. Zu offiziellen Bestätigungen waren zunächst weder das Büro der Stadtverordnetenversammlung noch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Pete Heuer (SPD), zu erreichen.

Ende April hatte die für Korruptionsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft Neuruppin auf PNN-Anfrage bestätigt, dass sie gegen Schubert wegen des Verdachts der Vorteilsannahme ermittelt. Dies ist ein bisher einmaliger Vorgang in Brandenburgs Landeshauptstadt. Seitdem hatten die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung beraten, wie sie mit der Lage umgehen. Dies war begleitet von ersten Rücktrittsforderungen an Schubert.

Doch zunächst war unklar geblieben, ob eine Mehrheit für einen Abwahlantrag zustande kommt. In den vergangenen Tagen gab es keine neuen Wortmeldungen dazu, mancher erachtete das Ansinnen bereits als gescheitert. Der Zeitpunkt der Nachricht ist insofern pikant, als am Freitagabend (24.5.) das Abschlussfest der aktuellen Stadtverordnetenversammlung geplant ist, im Beisein Schuberts. Am 9. Juni wird das städtische Gremium bei der Kommunalwahl neu bestimmt.

29 Unterschriften von Stadtverordneten sind für den Abwahlantrag nötig

Mit den vorliegenden, mindestens 29 Unterschriften könnte das weitere Vorgehen nach PNN-Informationen so aussehen: Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Heuer müsste sich mit den Fraktionen beraten und könnte laut Kommunalverfassung in einem Monat eine finale Sitzung des Stadtparlaments einberufen, also ab dem 24. Juni.

Der Grund: Es darf frühestens einen Monat nach Einbringung des Abwahlantrags darüber von den Stadtverordneten abgestimmt werden. Die entscheidende Sitzung wäre also nach der Kommunalwahl, aber noch vor der Konstituierung des neuen Stadtparlaments Anfang Juli. Wenn dann die Abwahl beschlossen werden soll, müssten in der Sondersitzung zwei Drittel der Stadtverordneten dafür votieren. Dann ginge es um 39 Stimmen.

Hintergrund für das Abwahlbegehren ist der fehlende Rückhalt für Schubert in der Stadtpolitik, unter anderem wegen seines bisher instransparenten Umgangs mit der VIP-Ticket-Affäre, bei der es um die möglicherweise unzulässige Annahme von kostenfreien VIP-Tickets für Sportveranstaltungen für sich und seine Ehefrau geht. Zugleich herrscht in Teilen der Stadtpolitik eine allgemeine Unzufriedenheit über Schuberts Amtsführung, auch in der SPD.

Burkhard Exner (SPD), Bürgermeister von Potsdam und Beigeordneter für Finanzen, Investitionen und Controlling. © Andreas Klaer

Sollte ein Abwahlantrag im Kommunalparlament beschlossen werden, gäbe es zwei Möglichkeiten: Der Oberbürgermeister könnte diese Entscheidung innerhalb einer Woche annehmen. Dann würde er als abgewählt gelten. Übernehmen würde bis zu Neuwahlen zunächst Schuberts Stellvertreter, Kämmerer Burkhard Exner (SPD).

Kommt ein Bürgerentscheid?

Würde Schubert seine Abwahl ablehnen, kämen die Potsdamerinnen und Potsdamer zum Zuge und würden mittels Bürgerentscheid über eine Abwahl entscheiden. Ein solcher Bürgerentscheid hat laut Kommunalwahlgesetz Erfolg, wenn eine Mehrheit und mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Personen gegen den Oberbürgermeister stimmen würden. Das wären in Potsdam also mindestens 35.000 Wahlberechtigte, die für die Abwahl des Oberbürgermeisters stimmen müssten.

Sollte dieses Szenario in Potsdam erfolgen, würde Oberbürgermeister Schubert bis zum Ende seiner regulären Amtszeit 75 Prozent seiner Bezüge behalten – bei einem Rücktritt hätte er keine Ansprüche mehr, dies hätte auch negative Folgen für seine Pensionsansprüche.

Ein Bürgerentscheid über eine Abwahl eines Oberbürgermeisters muss laut Kommunalverfassung spätestens zwei Monate nach einem Abwahlbeschluss der Stadtverordneten erfolgen. Die Stadtverordneten müssen den genauen Wahltag bestimmen. Nach einer Abwahl müsste ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin in direkter Wahl bestimmt werden. Hier sieht das Gesetz eine Frist von mindestens drei Monaten vor.

Oberbürgermeister werden in Brandenburg für acht Jahre gewählt. Schubert befindet sich in seinem fünften Amtsjahr. In Potsdam ist bereits einmal ein Oberbürgermeister abgewählt worden: Dies traf Horst Gramlich (SPD). Bei einem Bürgerentscheid am 17. Mai 1998 wurde er als Oberbürgermeister mit 87,5 Prozent der Stimmen abgewählt.

Als Nachfolger stand seinerzeit Matthias Platzeck bereit – seine eigene Partei hatte sich damals gegen Gramlich gestellt. Als Nachfolgerin von Schubert war schon Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) gehandelt worden. Doch die Babelsbergerin lehnt dieses Ansinnen bislang deutlich und mehrfach ab.