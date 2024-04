Potsdams SPD-Spitze stellt sich hinter den Oberbürgermeister Partei will weiter Prüfungen in VIP-Ticket-Affäre abwarten

Potsdams SPD-Vorsitzende Alma Kleen hat sich demonstrativ hinter den in Bedrängnis geratenen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gestellt. Kleen äußerte sich als Reaktion auf eine Analyse der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) vom Montag zur wachsenden Besorgnis in der SPD, ob Schubert angesichts der Vorwürfe in der VIP-Ticket-Affäre und seinem Umgang damit im Brandenburger Superwahljahr noch der richtige Mann an der Stadtspitze ist.