Schubert äußert sich zu VIP-Ticket-Affäre Potsdamer Oberbürgermeister wirft weiter Fragen auf

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat sich gegenüber der Stadtverordnetenversammlung (SVV) schriftlich zur VIP-Karten-Affäre und anderen Vorwürfen erklärt. In dem Schreiben vom Dienstag, das den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) vorliegt, wiederholt Schubert einmal mehr den Satz: „Es stimmt, dass ich auf Einladung der Vereine regelmäßig Besucher von Sportveranstaltungen, von Kulturveranstaltungen und gesellschaftlichen Anlässen in unserer Stadt bin.“ Gleichzeitig lässt der Stadtchef offen, wie oft er und seine Frau kostenlos an solchen Veranstaltungen teilgenommen haben.