Rote Schlachteplatte Die Potsdamer SPD in der Krise - und nun?

Potsdams Sozialdemokraten haben viel zu verlieren. Sie stellen seit 1990 den Oberbürgermeister, sind stärkste Fraktion im Stadtparlament, Olaf Scholz ist Mitglied im SPD Ortsverein Mitte-Nord. Potsdam, Kanzlerstadt. Nicht nur einmal kriselte es freilich in den vergangenen Jahrzehnten, ein Oberbürgermeister musste in den Neunzigern abgewählt werden, der jetzige, Mike Schubert, steht seit Monaten in der Kritik. Und bald ist Kommunalwahl. Allein das wäre Anlass genug für Unruhe unter den Genossinnen und Genossen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden