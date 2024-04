„Umweltpolitischer Unfug“ Streit um die Potsdamer Havelspange flammt wieder auf

Eine seit Jahrzehnten strittige Grundsatzfrage in der Potsdamer Verkehrspolitik kehrt mit Wucht in den Kommunalwahlkampf zurück: Benötigt Potsdam eine oder mehrere Umgehungsstraßen? Diese Forderung nach der sogenannten Havelspange oder einer anderen zusätzlichen Autobrücke für Potsdam findet sich in den aktuell veröffentlichten Programmen von CDU, FDP und auch dem Sahra-Wagenknecht-Ableger Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit (BfW), die den Streit mit einem Bürgerentscheid lösen wollen.