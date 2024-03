Saisonauftakt in Berlin und Brandenburg Schlösser öffnen zur Besichtigung

Saisonauftakt für weltberühmte Architektur- und Gartenkunst: Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) öffnet ab Ostern wieder Häuser in Potsdam, Berlin und im gesamten Land Brandenburg, die in der Wintersaison geschlossen gewesen sind. Auch die Bildergalerie von Sanssouci wird entgegen einer früheren Ankündigung im vergangenen Jahr wieder für Besucher zugänglich sein. Zudem locken im Frühling die Gärten in Potsdam unter anderem wegen ihrer blühenden Magnolienbäume Spaziergänger an.

Ab Karfreitag können Interessierte nach der Winterpause wieder die Neuen Kammern im Park Sanssouci besuchen oder die Schlossküche Sanssouci als „authentischen Ort der Hofhaltung des 19. Jahrhunderts“ besichtigen, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. In der brandenburgischen Landeshauptstadt sind ab dem 30. März außerdem der Pomonatempel auf dem Pfingstberg und ab 1. April die Königswohnung im Neuen Palais wieder offen. In Berlin wird ab dem 29. März das Mausoleum Charlottenburg geöffnet.

Bildergalerie und Moschee öffnen im Mai

Im Mai folgen weitere Häuser wie etwa die Bildergalerie von Sanssouci, die Friedrich der Große von 1755 bis 1763/64 für seine Gemälde errichten ließ. Auch das Chinesische Haus im Park Sanssouci und der Flatowturm im Park Babelsberg sind ab Mai an den Wochenenden wieder zur Besichtigung geöffnet. Das Dampfmaschinenhaus „Moschee“ an der Breiten Straße ist ab Mai an jedem ersten Sonntag im Monat und an ausgewählten weiteren Tagen geöffnet. Das Schloss Charlottenhof öffnet ab 1. Juli.

Im Rahmen des Unesco-Welterbetags am 2. Juni sind weitere Häuser und Gebäudeteile einmalig zu besichtigen, so beispielsweise das Belvedere auf dem Klausberg, der Normannische Turm oder der Turm des Orangerieschlosses. Der Damenflügel im Schloss Sanssouci ist am 5. Mai und 9. Juni zur Besichtigung geöffnet.

Das Schloss Cecilienhof ist in dieser Sommersaison zum vorerst letzten Mal zu besichtigen, bevor es ab November für mehrere Jahre schließen wird. Grund dafür ist die anstehende Sanierung der Innenräume der Hotelflächen sowie die Erneuerung des Besucherempfangs. Die Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis Herbst 2027 an. Ebenso wird ab November die Königswohnung im Neuen Palais schließen. Grund ist die Umgestaltung des Besucherempfangs des Neuen Palais. Weitere Informationen zu Sonderöffnungszeiten in den Schlössern unter www.spsg.de. (mit dpa)