Schlägerei mit Polizisten in Potsdam Drei Beamte außer Dienst beteiligt

Nach einer Schlägerei in der Friedrich-Ebert-Straße in Potsdam in der Nacht zum Samstag mit einem Schwerverletzten ermittelt die Polizei jetzt auch dazu, wie und warum drei Polizisten in die gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt waren. Das teilte die Polizeidirektion West am Montag auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) mit.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand seien drei Polizisten, die aber nicht im Dienst waren, an „dem Sachverhalt beteiligt“ gewesen, so eine Polizeisprecherin. Einzelheiten zur „Art der jeweiligen Beteiligung“ seien derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei dem Vorfall seien zwei Polizeibeamte verletzt worden, einer davon so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt wurde, so die Sprecherin. Weitere Angaben könne die Polizei wegen des laufenden Verfahrens nicht machen.

Schwerverletzter muss einer der Polizisten sein

Am Sonntag hatte die Polizei mitgeteilt, dass bei einer Schlägerei in der Innenstadt ein 33-jähriger Mann schwer verletzt worden sei. Nun ist klar, dass dies einer der außer Dienst befindlichen Polizisten gewesen sein muss. Der Mann musste nach Polizeiangaben stationär in einem Potsdamer Krankenhaus behandelt werden. Ein 18- und ein 28-Jähriger trugen leichte Verletzungen davon – einer davon ebenfalls ein Polizist außer Dienst.

Laut Polizei waren gegen 2.15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße drei Männer mit zwei E-Roller-Fahrern in einen Streit geraten. Dann habe einer der Roller-Fahrer unvermittelt dem 33-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Weitere Personen seien hinzugekommen, es entwickelte sich eine Schlägerei.

Ein 28-Jähriger, der in die Auseinandersetzung involviert war, soll die Polizei alarmiert haben. Als die Beamten eintrafen, flüchteten den Angaben nach mehrere Menschen in unterschiedliche Richtungen, darunter auch die E-Roller-Fahrer. Die Polizisten fanden nur noch fünf Beteiligte und wenige Zeugen vor, eine Fahndung im Nahbereich sei erfolglos geblieben. Unklar ist weiterhin, wie viele Personen an der Schlägerei beteiligt waren, ob es weitere Verletzte gibt und was das Motiv der Auseinandersetzung war.