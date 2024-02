Sexueller Übergriff in Potsdam Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Nach einem sexuellen Übergriff in der Potsdamer Waldstadt II sucht die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam mit einem Phantombild nach dem unbekannten Täter. Den Angaben zufolge soll der Mann am Morgen des 20. September 2023 zwischen 7.00 und 7.15 Uhr eine 34-Jährige in einem Wäldchen in der Nähe der Straße Am Moosfenn unsittlich berührt haben.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. © Polizei / PD West/Polizei / PD West

Zuvor soll der Täter die Frau ins Gebüsch gezogen haben. Das Opfer war auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle Friedrich-Wolf-Straße in der Heinrich-Mann-Allee. Die 34-Jährige konnte sich nach Angaben der Polizei selbstständig befreien.

Der Täter ist nach Angaben der Frau zwischen 30 und 40 Jahren alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er hatte schulterlange und dunkelbraune Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem dunkelbraunen Leder- oder Kunstledermantel. Der Gesuchte roch nach Alkohol und sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer (19-24) über die Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular kann genutzt werden.