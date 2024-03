Sitzung der Potsdamer Stadtverordneten Sportplätze, Radverkehr und eine persönliche Erklärung

Parkplätze und Geschwindigkeitsbegrenzungen, Wohnbauprojekte und die Nutzung von Sportflächen sind einige der mehr als 100 Themen, mit denen sich Potsdams Stadtverordnete am Mittwoch befassen. Unter besonderer Beobachtung steht in dieser Sitzung Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Das Stadtoberhaupt hat eine persönliche Erklärung angekündigt, in der er zur Sportplatz-Affäre Stellung beziehen möchte.