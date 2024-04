Spendensammlung des Stadtsportbunds „Walk of Fame“ am Luftschiffhafen soll erweitert werden

Der Stadtsportbund sammelt aktuell Geld, um den sogenannten „Walk of Fame“ am Luftschiffhafen erweitern zu können. Bis zum 6. Mai will der Dachverband der mehr als 130 Potsdamer Sportvereine so und mithilfe der Stadtwerke 16.000 Euro Spenden zusammen bekommen. Um sich zu beteiligen, muss man im Internet das Portal potsdam-crowd.de ansteuern.

Mit dem Korridor und dort befindlichen Stelen werden alle Medaillengewinnerinnen und -gewinner bei Olympischen und Paralympischen Spielen geehrt, die für einen Potsdamer Verein an den Start gingen. Vor Olympia in Paris soll der „Walk of Fame“ nun erweitert werden, um 22 zusätzliche Stelen. Es geht nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip: Das gesammelte Geld wird nur ausbezahlt, wenn der Zielbetrag bis 6. Mai zusammenkommt. „Ansonsten erhalten alle Unterstützer:innen ihr Geld zurück“, so der Stadtsportbund. Bei einer Mindestunterstützung von zehn Euro geben die Stadtwerke nochmals zehn Euro dazu, hieß es weiter. Firmen oder Personen können sich gegen Aufpreis auch auf den Stelen verewigen lassen.