Sperrung wegen Baumfällungen Potsdamer Tramlinien werden am Freitag umgeleitet

Baumfällarbeiten an der Tram in Waldstadt führen am kommenden Freitag, dem 25. August, zur Unterbrechung des Tramverkehrs in Richtung Bahnhof Rehbrücke. Das kündigte der Verkehrsbetrieb an. Betroffen von den Veränderungen sind die Linien 91 von Bahnhof Pirschheide und 93 von der Glienicker Brücke, die in der Zeit zwischen 10 bis voraussichtlich 13 Uhr ab Waldstraße/ Horstweg umgeleitet werden und als neues Ziel Bisamkiez am Schlaatz haben.

Zwischen Waldstraße und Bahnhof Rehbrücke wird ein Ersatzverkehr mit Bus eingerichtet. Die Umstieg zum Ersatzverkehr befindet sich an der Waldstraße an der Nebenfahrbahn der Heinrich-Mann-Allee, so der Potsdamer Verkehrsbetrieb. Es kommt bei den betroffenen Linien zu Fahrzeitverlängerungen.