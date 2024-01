Staustellen Auf diesen Potsdamer Straßen wird diese Woche gebaut

Baustellen und Verkehrseinschränkungen auf den Straßen prägen auch in dieser Woche das Bild manches Verkehrswegs in Potsdam. Eine Übersicht über neu hinzugekommene und altbekannte Baustellen:

Die Forstallee in Groß Glienicke ist seit vergangenem Freitag vollgesperrt. Grund ist die Aufstellung eines Krans. Die Vollsperrung soll am 26. Januar beendet sein.

Ebenfalls seit Freitag ist in der Neuendorfer Straße die Straße teilweise und der Gehwegbereich in Fahrtrichtung Kirchsteigfeld wegen Bauarbeiten gesperrt. Grund war ein Wasserrohrbruch am Neujahrstag. Fußgänger und Radfahrer werden durch eine Ampel auf die gegenüberliegende Straßenseite geführt. Die Bauarbeiten sind bis zum 9. Februar geplant.

Wegen Tiefbauarbeiten muss die Straße Zum Großen Herzberg ab dem heutigen Montag bis zum 2. Februar gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich am Knotenpunkt In der Feldmark.

Am Donnerstag, dem 25. Januar, wird die Weinmeisterstraße im Ortsteil Golm für zwei Tage zwischen Reiherbergstraße und Jägerstraße voll gesperrt. Grund ist der Aufbau eines Krans.

Baustellen-Dauerbrenner und zwei Staustellen-Enden

Außerdem bleibt es bei den Potsdamer Staustellen-Dauerbrennern. Der Umbau des Leipziger Dreiecks sorgt weiterhin für verengte Straßen und veränderte Straßenführungen rund um die Mammutkreuzung, der Horstweg bleibt halbseitig gesperrt, die Nuthestraßen-Abfahrt zur Wetzlarer Straße ist auch in dieser Woche in stadteinwärtiger Fahrtrichtung geschlossen. Ebenso bleibt die halbseitige Sperrung auf der Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben den Verkehrsteilnehmern erhalten, auch die Vollsperrung des Kuhfortdamms bleibt bestehen.

Immerhin darf man an zwei Stellen in der Stadt auch Freude zeigen. Mit dem heutigen Montag soll die Vollsperrung an der Goethe-/Reuterstraße aufgehoben sein. Für den Freitag ist das Ende der Vollsperrung in der Lennéstraße 65 angekündigt.