Staustellen der Woche Auf diesen Straßen in Potsdam wird es eng

Neue Baustellen sind diese Woche im Potsdamer Norden angekündigt. So werden wegen Anbindungsarbeiten für den Bahnhof Marquardt die Kreisverkehre mit Abzweig nach Fahrland und Satzkorn voll gesperrt werden. Die Arbeiten und Sperrungen erfolgen von Freitag, dem 16. bis Samstag, dem 17. September. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Am Werderschen Damm führen Leitungsarbeiten zur kompletten Straßensperrung zwischen Wasserwerk Wildpark und Kuhfortdamm . Eine Umleitung wird über Kuhfortdamm, die Kaiser-Friedrich-Straße und Straße Am Neuen Palais ausgeschildert.

Wegen Bauarbeiten im Bereich der Autobahnbrücke über die A 10 kommt es auf der Bundesstraße 273 II am Samstag, dem 17. September von 8 Uhr bis 18 Uhr zu halbseitigen Sperrungen.

Restarbeiten an der Nuthestraße

Noch gibt es aufgrund des abgeschlossenen Hochstraßenbaus an der Nuthestraße Nacharbeiten an der Friedrich-Engels-Straße. Die muss im Bereich der Hochstraßenbrücke halbseitig gesperrt bleiben. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Und auch die stadtauswärtige Hochstraße selbst wird in Höhe Horstweg wegen Restarbeiten noch einmal auf eine Spur eingeengt.

Am Leipziger Dreieck ist die Leipziger Straße als Einbahnstraße für den stadteinwärtigen Verkehr freigegeben. Aus Richtung Lange Brücke kommend ist die Einfahrt in die Leipziger Straße bis zur Höhe der Autowerkstatt möglich. Die Straße Brauhausberg muss für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Der Autoverkehr von der Albert-Einstein-Straße muss in Richtung Potsdam die Umleitung über die Straße Brauhausberg stadtauswärts und Leipziger Straße nutzen. Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee muss vor der Leipziger Straße die rechte Spur gesperrt werden. Es steht jeweils nur eine Spur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.

Die Großbaustelle Leipziger Dreieck verlangt allen Verkehrsteilnehmer:innen Geduld ab. © Ottmar Winter

Die Eisenbahnbrücke zwischen Potsdam und Werder ist aus arbeitsorganisatorischen Gründen bis zum 7. Oktober, jeweils montags bis donnerstags von 6.30 Uhr bis 18 Uhr und freitags von 6.30 Uhr bis 13.30 Uhr für den Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt. Noch bis zum 26. September, 6.30 Uhr ist die Verbindung zwischen Schwielowsee und Golm durchgehend passierbar.

Leichte Veränderungen gibt es bei der Großbaustelle Behlertstraße: Mit der neuen Bauphase ist eine Zufahrt aus Richtung Kurfürsten- und Mangerstraße nicht mehr möglich. Die Zu- und Ausfahrt für Anlieger der Behlertstraße erfolgt über die Gutenbergstraße . Die bekannten Umleitungen in Richtung Norden über die Hans-Thoma-Straße im Gegenverkehr sowie in Richtung Zentrum über die Französische Straße und Hebbelstraße bleiben bestehen. Auch die gesonderte Umleitung für Lkws bleibt bestehen. Die Kurfürstenstraße, Leiblstraße und Gutenbergstraße werden jeweils zwischen Hebbelstraße und Hans-Thoma-Straße für den Durchgangsverkehr in Richtung Nuthestraße gesperrt. Der Radverkehr durch die Behlertstraße muss über Gutenbergstraße oder Otto-Nagel- und Mangerstraße umgeleitet werden.

5,1 Millionen Euro sind bislang für die Sanierung der Behlertstraße taxiert.

Auf der Parallel-Fahrbahn am Stern-Center stadtauswärts sowie bei den Auf- und Abfahrten zum Stern-Center und zur Konrad-Wolf-Allee kommt es weiterhin wegen Straßenbauarbeiten zu halbseitigen Sperrungen. Die Straße Im Bogen bleibt für Leitungs- und Straßenbau zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße gesperrt. Die Zeppelinstraße bleibt zwischen Kastanienallee und Schafgraben einspurig in beiden Richtungen. Eng bleibt es auch auf der Straße Am Buchhorst, dort ist der Verkehr in beide Richtungen für die Herstellung einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung zwischen Handelshof und Drewitzer Straße auf eine Spur eingeschränkt. Südlich der Straße Handelshof muss die Straße Am Buchhorst auf eine Fahrspur eingeschränkt werden. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

In der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg bleiben die Behinderungen aufgrund von Tiefbauarbeiten zwischen der Rudolf-Breitscheid-Straße und Karl-Liebknecht-Stadion. Auch die Sperrung der rechten Spur stadteinwärts an der Kreuzung Heinrich-Mann-Allee/ Drevesstraße bleibt bestehen, die Zufahrt zum alten Tramdepot wird gebaut. Die aufwändigen Bauarbeiten in der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Paul-Neumann- und Reuterstraße dauern an, die umfangreichen Sperrungen in allen betroffenen Straßen bleiben. Auch in der Brandenburger Straße bleibt es wegen der grundhaften Instandsetzung bei den bekannten Einschränkungen zwischen Friedrich-Ebert- und Jägerstraße.

