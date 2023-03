Staustellen Hier wird in Potsdam in dieser Woche gebaut

Auf mehreren Potsdamer Straßen beginnen am heutigen Montag (20. März) Bauarbeiten, Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. So wird auf der B2 in den Potsdamer Norden gebaut, zwischen Hannoversche Straße und Rotkehlchenweg wird die Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird voraussichtlich bis Mitte Mai durch eine mobile Ampel geregelt.

Auch in der Konrad-Wolf-Allee beginnen heute Bauarbeiten. Auf- und Abfahrt der Nuthestraße bis zur Hans-Albers-Straße werden bis Mitte Mai voll gesperrt. Die Auffahrt zur Schnellstraße ist in der Neuendorfer Straße möglich. Auch die Busse werden umgeleitet.

In der Georg-Hermann-Allee wird auch gebaut, die Spur Richtung Norden ist zwischen Erich-Arendt-Straße und Hans-Paasche-Straße voll gesperrt. Am neuen Markt wird ebenfalls gebaut, in der Siefertstraße werden ab heute die Leitungen erneuert. Nach der Einfahrt zur Tiefgarage ist die Straße gesperrt.

Darüber hinaus bleiben die Dauerstaustellen bestehen: Weiterhin gesperrt ist die Behlertstraße. Auch rund um das Leipziger Dreieck ist mit den üblichen Einschränkungen zu rechnen. In der Zeppelinstraße wird ebenfalls weiter gebaut.

