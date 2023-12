Tierische Plage Ratten auf zwei zentralen Plätzen in Potsdam

Am Bassinplatz muss die Stadtverwaltung mit einer Rattenplage kämpfen. Ein Bürgerbrief vom 9. November habe das Gesundheitsamt darauf aufmerksam gemacht, teilte das Rathaus jetzt auf Anfrage des Stadtverordneten Leon Troche (SPD) mit. „Ein Auftrag zur Rattenbekämpfung durch eine Schädlingsbekämpfungsfachfirma wurde unverzüglich erteilt“, teilte das Rathaus mit. Die Bekämpfungsaktion sei noch nicht abgeschlossen.

Auch auf dem Platz der Einheit werde nach wiederholten Bürgerhinweisen seit August gegen Ratten vorgegangen, hieß es in der Antwort weiter. „Nachweislich haben wir es auf der Nordseite mit einem hohen Rattenvorkommen zu tun“, teilte die Verwaltung mit. Es geht also um den Bereich an der Wilhelmgalerie. Ein Abschluss der Maßnahmen sei noch nicht abzusehen. SPD-Mann Troche hatte auch gefragt, ob dem Rathaus ein Müllproblem am Bassinplatz bekannt sei. Dazu teilte die Stadt mit, gerade in der Zeit Mai bis September habe die „intensivere Freiflächennutzung“ vor Ort für weniger Sauberkeit gesorgt.

Laut Umweltbundesamt können Ratten verschiedenste Krankheiten auf Menschen übertragen. „Darüber hinaus spielen Wanderratten eine bedeutende Rolle als Überträger von Tierseuchen“, heißt es von der Behörde.