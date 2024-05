Trauer um Moritz Kirchner Potsdamer Politologe überraschend verstorben

Der Potsdamer Politologe und Kommunikationstrainer Moritz Kirchner ist tot. „Nach kurzer schwerer Krankheit“ sei Kirchner verstorben, wird auf seiner Internetseite bekannt gegeben. Erst Ende April hatte er seinen 40. Geburtstag gefeiert.

Kirchner war unter anderem als Redenschreiber, Verhaltenscoach, Moderator und Politikberater tätig. Er wurde von verschiedenen Medien regelmäßig als Politik-Experte interviewt. Auf seiner Internetseite veröffentlichte er stetig Analysen zum Zeitgeschehen. Im März zum Beispiel zum Thema: „Was tun, wenn beim entspannten Familien-Brunch zu Ostern plötzlich populistische Argumente fallen?“ Sein Kommunikationstalent nutzte Kirchner auch in Wettbewerben, 2015 wurde er zum Beispiel Deutscher Vizemeister im Debattieren.

Kirchner war in den 2010er-Jahren Mitglied im Kreisvorstand der Potsdamer Linken, hatte dort unter anderem eine Veranstaltungsreihe „Die Linke lacht“ mit Ostblockwitzen ins Leben gerufen. Vor allem aus Protest gegen die damalige Linken-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Sahra Wagenknecht, hatte er 2018 die Partei aber verlassen und war später zu den Potsdamer Grünen gewechselt. In der ersten Reihe dieser Parteien stand er aber nie, galt aber vielfach als Ideengeber.

Bei Facebook gibt es erste Beileidsbekundungen und Bestürzung über den frühen Tod. So schreibt die Linken-Landtagsabeordnete Andrea Johlige: „Du bist einer der großartigsten Menschen gewesen, die mir je begegnet sind.“ Vielfach blickten Freunde und Bekannte auch auf gemeinsame Feiern mit Kirchner zurück, gelobt wurden Humor und Einfühlungsvermögen.

Seit 2015 führte Kirchner zusammen mit Mathias Hamann das in Potsdam ansässige „Institut für Kommunikation und Gesellschaft“. Hamann schreibt via Facebook: „Moritz wünscht sich statt Kranz und Blumen Spenden an den Bund – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.“ Und: „Uns verband unser Humor – von intellektuell bis teenagerhaft albern.“