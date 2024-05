VIP-Ticket-Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen aus

Die auf Korruptionsdelikte spezialisierte Staatsanwaltschaft Neuruppin hat ihre Ermittlungen in der VIP-Ticket-Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ausgeweitet. Das Verfahren richte sich nunmehr gegen Schubert und drei weitere Beschuldigte, teilte die Behörde am Freitag auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) mit. Es gehe um Vorwürfe der Vorteilsannahme und -gewährung. „Wie lange die Ermittlungen dauern werden, ist zurzeit nicht abschätzbar“, so die Staatsanwaltschaft.

In der Affäre geht es um die möglicherweise unzulässige Teilnahme Schuberts und seiner Ehefrau an Sportveranstaltungen mit kostenfreien VIP-Eintrittskarten im Wert von jeweils mindestens 100 Euro. Schubert bestreitet, korrupt zu sein und beruft sich auf seine Repräsentationspflichten.

Das Ausmaß der Affäre ist unklar, weil der Oberbürgermeister und Vereine wie der VfL Potsdam und die Füchse Berlin bisher PNN-Anfragen zu Vergabe und Nutzung der kostenfreien Tickets nicht oder nur ausweichend beantwortet haben. Ende April hatte die Staatsanwaltschaft Neuruppin die Ermittlungen aufgenommen, nach PNN-Informationen hat es dabei erste Hausbesuche bei Sportvereinen gegeben.

Wegen der Affäre droht Schubert ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit. Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass sich unter den Stadtverordneten eine Mehrheit gefunden hat, die einen Abwahlantrag gegen den Oberbürgermeister mitträgt. Mehr als die Hälfte der Kommunalvertreter unterstütze das Abwahlverfahren, bestätigte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer (SPD), am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Damit beginnt ab sofort die gesetzlich vorgesehene „Abkühlphase“ von vier Wochen. Frühestens am 24. Juni, also nach der Kommunalwahl am 9. Juni, kann eine Sitzung der Stadtverordneten einberufen werden, um über den Abwahlantrag abzustimmen. Für eine Abwahl ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Das sind 39 Stimmen. Der Oberbürgermeister hätte dann die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Dann würde ein Bürgerentscheid erfolgen, die Potsdamerinnen und Potsdamer müssten direkt darüber entscheiden, ob Schubert im Amt bleibt oder sie ihn abwählen.

Schubert selbst äußerte sich am Freitag nicht. Der Abwahlantrag liege im Rathaus nicht vor, teilte eine Sprecherin mit. Heuer teilte auf Anfrage mit, dass der Antrag wie jeder andere auch erst mit der Einladung zur Sitzung freigegeben werde und abrufbar sei. Heuer weiter: „Über das weitere Verfahren werden in den kommenden Tagen das Präsidium und die Fraktionsvorsitzenden beraten.“

Unabhängig von der juristischen und disziplinarrechtlichen Klärung, die durch die Staatsanwaltschaft und die Kommunalaufsicht voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen wird, beobachten wir mit großer Sorge, dass sich die Ereignisse der letzten Monate unter anderem zu einer tiefgreifenden Verwaltungskrise und einem erheblichen Vertrauensverlust gegenüber dem Oberbürgermeister entwickelt haben. Aus der Pressemitteilung der Grünen-Fraktion zum Abwahlantrag gegen Schubert

Dass die Zwei-Drittel-Mehrheit für Schuberts Abwahl zustande kommt, kann derzeit als wahrscheinlich gelten. Am Freitag erklärte die zehnköpfige Grünen-Fraktion, die sich bisher bedeckt gehalten hatte, in einer Pressemitteilung, dass die Fraktion geschlossen für die Abwahl stimmen werde.

Schubert könne sein Amt unter diesen Umständen „nicht mehr vollumfänglich ausüben“, so die Grünen. Auch von einer „tiefgreifenden Verwaltungskrise und einem erheblichen Vertrauensverlust“ gegenüber Schubert war die Rede. Um Herausforderungen wie den klammen Haushalt oder die sozialverträgliche Energiewende anzugehen, sei daher „ein Neuanfang auf oberster Ebene unumgänglich“.

Kritik an Abwahlverfahren Am wahrscheinlichen Zeitpunkt für die Abstimmung über den Abwahlantrag gibt es Kritik. Linke-Fraktionschef Stefan Wollenberg sagte den PNN, er halte es für nicht zulässig, dass die bisherigen Stadtverordneten nach der Kommunalwahl noch eine so weitreichende Entscheidung treffen. Ähnlich äußerte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Uwe Adler: Er halte es demokratietheoretisch für schwierig, dass die alten Stadtverordneten dann über die Abwahl entscheiden, obwohl die Potsdamer Bürger zu diesem Zeitpunkt schon die neuen Stadtverordneten gewählt haben werden. Befürworter des Verfahrens sehen in dem Vorgehen hingegen die Chance, dass die neue Stadtverordnetenversammlung unbelastet mit der Arbeit beginnen kann und der Kommunalwahlkampf nicht weiter aufgeheizt wird. (HK)

„Wir müssen Schaden von unserer Stadt abwenden“

Bereits zuvor hatten weite Teile der Opposition im Stadthaus ihre Unterstützung für eine Abwahl bekundet. So bekräftigte die CDU-Fraktion, dass sie mehrheitlich hinter dem Abwahlbegehren stehe. Die Vertrauensbasis zu Schubert sei bei einer Mehrheit der Stadtverordneten „offensichtlich nicht mehr vorhanden“.

Die VIP-Ticket-Affäre sei für sie nicht das Hauptproblem, so die CDU. Es gehe um „fehlende Erfolge, falsche Prioritäten, kritisiertes Führungsverhalten und den Verschleiß von Führungspersonal“ im Rathaus. Und: „Wir müssen Schaden von unserer Stadt abwenden.“ Welche Stadtverordnete den Abwahlantrag unterschrieben haben, blieb am Freitag unklar.

Auch bei der SPD gibt es mehrere Unterstützer für das Vorgehen gegen Schubert, bei den Linken mindestens einen. Das ist der Stadtverordnete Sascha Krämer. Dieser erklärte am Freitag, Schubert mangele es an Einsicht und Größe, auch Fehler einzugestehen. Nötig sei ein Rathauschef, der sich auf die Entwicklung der Stadt „konzentrieren kann“.

39 Stimmen sind für eine Abwahl des OB in der Stadtverordnetenversammlung nötig.

Die sechsköpfige Fraktion Die Andere könnte bei einer Abwahl das Zünglein an der Waage sein. Sie knüpft ihre Entscheidung auch an Schuberts Verhalten. „Wir erwarten vom Oberbürgermeister unverzüglich eine transparente Offenlegung, welche VIP-Karten und Einladungen er für sich und seine Familie seit dem Amtsantritt angenommen hat“, so die Fraktion. Dies fordert sie seit Wochen, ohne dass Schubert etwas offengelegt hätte.

Auf Anfrage der Fraktion erklärte Schubert erst diese Woche jedoch, er habe unter anderem den Anti-Korruptionsbeauftragten gebeten, alle seine Teilnahmen an Sportveranstaltungen zu überprüfen. Bis wann das erfolgen soll, ist offen. Schubert hatte in Aussicht gestellt, nach dieser Prüfung zu beanstandende Tickets doch noch zu bezahlen.

Ein freiwilliger Rückzug Schuberts scheint indes unwahrscheinlich: Dieser hätte negative Folgen für seine Pensionsansprüche. Bei einer Abwahl würde er hingegen bis zum Ende seiner regulären Amtszeit 75 Prozent seiner Bezüge behalten – diese würde er bei einem Rücktritt verlieren.

Ein für den Abend angekündigtes Abschlussfest der Stadtverordnetenversammlung, das auch im Beisein Schuberts stattfinden sollte, wurde vom Presseamt am Nachmittag als nicht-öffentlich klassifiziert. Zuvor stand der Termin als öffentlich im Pressekalender. Demnach habe Stadtpräsident Heuer als Einladender für den Ausschluss der Öffentlichkeit interveniert, bestätigte eine Rathaussprecherin. Es habe eigentlich von Anfang an festgestanden, dass es sich um eine festliche interne Veranstaltung der Stadtverordneten handele, so Heuer.