Umstrittener Tafel-Neubau in Potsdam Rathaus prüft weitere Standorte für Sozialträger

Nach Anwohnerprotesten gegen einen geplanten neuen Standort für die Potsdamer Tafel in der Saarmunder Straße prüft die Stadtverwaltung weitere Standorte. Als Beispiele nannte Sozial-Fachbereichsleiterin Uta Kitzmann am Dienstagabend im Bauausschuss die Erich-Weinert- und die Ecke Johannes-R.-Becher-/ Friedrich-Wolf-Straße, beide gelegen in der Waldstadt I.