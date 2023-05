Verkaufsoffener Sonntag Händler an der Potsdamer Antikmeile können Kunden empfangen

In Teilen der Potsdamer Innenstadt findet an diesem Wochenende ein verkaufsoffener Sonntag statt. Darauf hat die Stadtverwaltung in einem Sonderamtsblatt hingewiesen. Anlass ist die Antikmeile, die am Samstag und Sonntag in der Jägerstraße stattfindet - laut Veranstalterangaben mit 80 Antiquitätenhändler und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland.

Am Sonntag können deswegen auch Geschäfte im Umfeld öffnen. Das betrifft laut Stadt die komplette Jägerstraße, die Gutenberg- und die Brandenburger Straße, jeweils zwischen Dortu- und Friedrich-Ebert-Straße sowie eben noch die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Nauener Tor und Wilhelmgalerie. Die Ausnahmeregelung hatten die Stadtverordneten in ihrer vergangenen Sitzung beschlossen, Grundlage ist das märkische Ladenschlussgesetz. Mehr Infos zur Antikmeile finden sich unter www.potsdamer-antikmeile.de