Vollbremsung Vier Verletzte in Potsdamer Linienbus

Mehrere Rettungswagen, vier Verletzte und eine gesperrte Kreuzung: Ein Linienbus musste in Potsdam am Samstagnachmittag eine Vollbremsung machen. Wie die Polizei auf PNN-Anfrage mitteilte, seien bei dem Vorfall insgesamt vier Fahrgäste verletzt worden. Insgesamt hatten sich demnach 35 Passagiere in dem Fahrzeug befunden. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung Zeppelinstraße/Ecke Breite Straße.

Auslöser für die Gefahrenbremsung sei ein Fußgänger gewesen, der über die Straße gelaufen sei. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet. Dort war auch von einer schwer verletzten Person die Rede. Das konnte die Polizei am Sonntag nicht bestätigen.