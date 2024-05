Von Auto erfasst Radfahrerin in Potsdam schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Montagnachmittag in Potsdam in der Teltower Vorstadt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Offenbar hatte die Fahrerin nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet. Die 43-Jährige hatte die 61-jährige Radfahrerin auf der Heinrich-Mann-Allee mit ihrem Wagen erfasst, als sie abbiegen wollte.

Wie die Polizei mitteilte, geriet die Frau mit ihrem Fahrrad teilweise unter das Auto. Sie erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die 61-Jährige, die mit einem Helm unterwegs war, in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.