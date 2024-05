Waldbrand in Potsdam Feuerwehr löscht Flammen in den Ravensbergen

Die Potsdamer Feuerwehr hat am Montagabend einen Waldbrand in den Ravensbergen gelöscht. Rund vier Hektar Waldboden waren in einem Waldstück in der Nähe des Caputher Heuwegs in der Waldstadt II in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie die Feuerwehr auf X mitteilte, waren zeitweise 47 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt.

Im Zuge des Einsatzes kam es in der Nähe der Entnahmestelle für das Löschwasser zu einem massiven Rohrbruch. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und sicherte die dort abgestellten Fahrzeuge und die Gebäude in der Umgebung vor Wasserschäden. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr Bornim auf Facebook mit.

Am Dienstag lag die Waldbrandgefahr in Potsdam bei Stufe 2 („Geringe Gefahr“). Brandenburgs Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz gibt in fünf Stufen (von „Sehr geringe Gefahr“ bis „Sehr hohe Gefahr“) die Gefahr für die Entstehung eines Waldbrandes an.