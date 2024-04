Was Sie zur Kommunalwahl wissen müssen Jeder Potsdamer hat drei Kreuze

Am 9. Juni finden in Potsdam die Kommunal- und Europawahlen statt. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) geben einen Überblick, was Sie zur Wahl wissen sollten. Im Kern geht es um die Frage, mit welchen Mehrheiten Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Stadt regieren kann.