Weil sich die Bauarbeiten verzögerten Potsdams Filmgeschichte am Bauzaun

In der Hegelallee ist ein provisorischer „Boulevard des Films“ aufgestellt worden: An Bauzäunen wird über das 2020 gestartete Projekt für die Brandenburger Straße informiert. Dabei sollen 50 in Potsdam entstandene Filme mit Bodenplatten gewürdigt werden.

Eine Fachjury mit Vertreter:innen unter anderem von der Defa-Stiftung, vom Filmmuseum, der Filmuniversität und Studio Babelsberg hatte die Auswahl getroffen. Potsdamer:innen waren aufgerufen, ihren Lieblingsfilm zu küren. Eigentlich hatte der Boulevard bereits ab 2022 errichtet werden sollen. Weil sich die Bauarbeiten in der Brandenburger Straße verzögern, wurde daraus nichts. (jaha)

